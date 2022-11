Inter-Milan, oggi si chiude vendita speciale dei biglietti. A breve quella libera

Il derby Inter-Milan è ancora lontano, si giocherà domenica 5 febbraio alle ore 20.45 (vedi calendario): da una settimana (vedi articolo) è partita la vendita dei biglietti e oggi è l’ultimo giorno di vendita speciale per i possessori di tessera.

LE OPZIONI – A poco più di due mesi dal derby Inter-Milan oggi è l’ultimo giorno di vendita speciale per i possessori della tessera Siamo Noi. Fino alle 24 sarà possibile acquistare i biglietti per la stracittadina, per un massimo di quattro: uno per il titolare e fino ad altri tre per gli amici. La necessità è che la tessera sia attiva e sottoscritta entro lo scorso 21 novembre. Dalle 10.30 alle 24 di domani la vendita speciale sarà per i titolari di carte MasterCard. Venerdì, invece, partirà la vendita libera dei biglietti per tutti aperta finché il derby Inter-Milan non sarà tutto esaurito.