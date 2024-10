Inter e Milan, nuovo stadio a San Siro: svolta decisiva? La nota del Comune

Sembra essersi finalmente sbloccata la questione del nuovo stadio di Inter e Milan, con i due club decisi a procedere nell’area di San Siro. Dopo un incontro cruciale insieme al Comune di Milano, il sindaco Giuseppe Sala, i rappresentanti dei due club e i ministri Alessandro Giuli e Andrea Abodi.

LA SVOLTA – Il nuovo stadio rappresenta una svolta importante per il calcio milanese e per la città stessa, segnando l'inizio di un'era moderna per Inter e Milan. Con il supporto del Comune e delle istituzioni, i due club sembrano ora pronte a dare il via a un progetto che potrebbe ridefinire l'immagine sportiva e architettonica di Milano.

Inter e Milan, nuovo stadio a San Siro: la nota del Comune

L’OK DEL COMUNE – Alla riunione hanno partecipato anche la soprintendente Emanuela Carpani e due membri del governo: il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e il ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi. Durante l’incontro, è stata presentata ufficialmente l’ipotesi di costruzione del nuovo stadio nell’area di San Siro, accompagnata dalle linee guida per la riqualificazione del vecchio stadio Meazza. Quest’ultimo, pur non più utilizzato come sede principale per le partite di calcio, potrebbe essere rifunzionalizzato per ospitare altri eventi o attività di carattere culturale e sportivo. Il Comune di Milano, attraverso un comunicato, ha reso noto che l’incontro si è svolto in un clima di collaborazione. Le autorità presenti hanno espresso il loro apprezzamento per l’approccio adottato dalle società sportive, che mirano non solo alla costruzione di un nuovo stadio, ma anche alla valorizzazione delle aree circostanti, garantendo così uno sviluppo urbanistico ed economico per l’intero quartiere.

MILANO – “Prende corpo l’ipotesi di costruzione del nuovo stadio di Milano a San Siro, di sviluppo delle aree circostanti, unitamente alle linee guida della rifunzionalizzazione dello stadio Meazza, già condivise con la soprintendente Carpani. L’ipotesi è stata presentata ai ministri e da parte di tutti gli interlocutori c’è stato apprezzamento e soddisfazione. A breve i Club procederanno alla presentazione della manifestazione di interesse utile alla prosecuzione del procedimento. Nel frattempo, si attende la perizia dell’Agenzia delle Entrate per avere il quadro necessario per una valutazione complessiva”.