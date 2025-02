Inter, Milan e Monza e le chat con ‘Pino’: no rilevanza penale! – TS

L’inchiesta “Doppia Curva” contiene al proprio interno anche il filone dedicato ai parcheggi di San Siro. Qui spuntano le chat con Giuseppe (detto Pino) Caminiti. Coinvolti giocatori di Inter, Milan e Monza. Ma non c’è nessuna rilevanza penale.

IL CASO – L’inchiesta “Doppia Curva” sta per concludersi e nel frattempo, secondo Repubblica e Tg3, emergono altre intercettazioni legate al filone dei parcheggi di San Siro. Qui il cosiddetto boss era Giuseppe Caminiti, detto Pino. Figura centrale, scrive Tuttosport, nel sottobosco dello stadio insieme al concessionario Gherardo Zaccagni. Caminiti, il cui ruolo gli era stato affidato da Giuseppe Calabrò, detto “U dutturicchiu (legato alla Ndrangheta), è stato arrestato durante il blitz del 30 settembre, che ha fatto fuori i capi ultras di Inter e Milan. In merito appunto al caso dei parcheggi di San Siro, sono comparse alcune chat che coinvolgono attuali ed ex tesserati Inter e Milan parlare in amicizia proprio con Pino Caminiti. Da Frattesi, Calhanoglu, Barella fino a Bonera, Sensi e D’Ambrosio.

Le chat con ‘Pino’ di tesserati di Inter e Milan: nessuna rilevanza penale

CONSEGUENZE – La finalità era chiara: posti nei parcheggi di San Siro – storicamente pochi – per amici o famigliari in cambio di favori. Spesso biglietti, ma anche magliette autografate. Si tratta comunque di una vicenda che non dovrebbe avere rilevanza penale. Quanto alla Procura Figc, le uniche sanzioni previste saranno quelle relative ai rapporti trattenuti con la tifoseria organizzata dove ci aspetta qualche giornata di squalifica. Più multa alle società. Inter e Milan, infatti, si sono costituite parte civile.

Fonte: Tuttosport – Ivan Cardia