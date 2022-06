Inter-Milan, la Supercoppa italiana si va delineando: data e sede della finale

Inter e Milan il prossimo gennaio si affronteranno in Supercoppa italiana, ma la finale non si disputerà a Milano come quest’anno. Ecco le prime anticipazioni su data e sede.

PRIME INDISCREZIONI – Supercoppa italiana, tutto lascia pensare che tra Riyad e Jeddah la scelta cadrà sulla capitale Riyad e che il match possa andare in scena mercoledì 18 gennaio. Esiste comunque anche l’opzione legata alla settimana precedente visto che dal 10 al 12 e dal 17 al 19 sono in programma gli ottavi di Coppa Italia. La data e la sede della finale di Supercoppa italiana 2022 tra il Milan e l’Inter saranno note a settembre

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.

