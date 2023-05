Inter-Milan, Inzaghi conferma la regia a Calhanoglu! – TS

TuttoSport afferma che Simone Inzaghi non cambierà minimamente la formazione che ha battuto i rossoneri nel match di andata in occasione di Inter-Milan di domani sera. Hakan Calhanoglu, quindi, sarà il protagonista in cabina di regia

TUTTO CONFERMATO – Domani si giocherà Inter-Milan e Simone Inzaghi sembra avere le idee chiare sull’undici da schierare per difendere il vantaggio accumulato all’andata. L’Inter che scenderà in campo domani sarà la stessa che ha battuto i rossoneri nel I atto. Nonostante Brozovic abbia offerto risposte confortanti nel match contro il Sassuolo e proverà fino all’ultimo a far cambiare idea a Inzaghi, in cabina di regia ci sarà Hakan Calhanoglu, accompagnato da Barella e Mkhitaryan. Davanti ad Onana, invece, pronti Darmian, Acerbi e Bastoni. Sulle fasce ci saranno Dumfries e Dimarco e davanti Lautaro Martinez e Dzeko, con Lukaku prontissimo a subentrare.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna