Inter-Milan: innovazione a San Siro! Nuovo sistema led: ecco i dettagli

Inter e Milan hanno implementato una nuova tecnologia a bordocampo, dotando San Siro del nuovo sistema. I nerazzurri lo avranno a disposizione dalla prossima partita casalinga. Di seguito i dettagli, riportati da Inter.it

TECNOLOGIA E PARTNERSHIP – Inter e Milan all’avanguardia per quanto riguarda la tecnologia a San Siro. I due club, infatti, sono i primi al mondo a dotarsi del nuovo sistema led. A tal fine, è stata stipulata un’allenza strategica con due delle società leader nel settore, Tecnovision Ledwall Srl e AIM Sport, con la collaborazione di MI-Stadio. Il sistema led in questione è ad altissima definizione e specializzato per la trasmissione in 4K. Questo garantirà a bordocampo una qualità di immagine superiore che permetterà una migliore animazione e promozione del brand.