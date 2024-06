Inter e Milan incontrano WeBuild: atteso altro incontro – TS

Summit al comune di Milano tra il sindaco, l’Inter, il Milan e WeBuild. Si è parlato della ristrutturazione di San Siro a carico dei club. Questo quanto riportato da Tuttosport.

INCONTRO – Nel pomeriggio di ieri, a Palazzo Marino – scrive Tuttosport – si è tenuto l’incontro tra il Comune di Milano, WeBuild, l’Inter e il Milan per il progetto di ristrutturazione di San Siro. Per la società di costruzioni, una multinazionale italiana, era presente Massimo Ferrari, direttore generale. Per l’Inter invece era l’ad Antonello con il Milan rappresentato da Furlani insieme al presidente Scaroni. I club, nella sala del sindaco Sala, hanno ascoltato la proposta di WeBuild che ha messo sul piatto un progetto di riqualificazione di San Siro non dovendosi spostare nel corso della stagione. Adesso Inter e Milan – si legge sul quotidiano – studieranno i due dossier per poi dare una risposta al comune.

San Siro: la spesa che Inter e Milan dovranno fare

SOLDI – L’esborso economico sarà intorno ai 300 milioni di euro, una cifra a carico di Inter e Milan visto che diventerebbero proprietari dell’impianto. In attesa poi di una risposta sul progetto di WeBuild, va ricordato come sia Inter che Milanns sono al lavoro per due nuovi impianti. I rossoneri hanno trovato l’area di San Donato come quella ideale mentre per i campioni d’Italia sarebbe a Rozzano. Nel frattempo ieri anche il sindaco Sala ha commentato l’incontro: «A mio giudizio si tratta di un progetto straordinario e mi auguro che le squadre lo prendano in seria considerazione, nella consapevolezza che entrambe stanno lavorando anche su altre opzioni. Una riduzione della capacità dello stadio, nel corso dei lavori, assolutamente accettabile. Nelle prossime settimane le squadre incontreranno WeBuild».

