Inter-Milan il derby di Ibrahimovic-Eriksen, legati da una persona – Sky

Quello di domenica sera sarà il derby Inter-Milan ma anche la sfida da Christian Eriksen e Zlatan Ibrahimovic, i due grandi colpi del mercato di gennaio. I due talenti sono legati da un passato comune all’Ajax e da una persona in particolare, come spiegato da Gianluigi Bagnulo su Sky Sport

UN VECCHIO OSSERVATORE – Ibrahimovic ed Eriksen furono scoperti dallo stesso osservatore John Steen Olsen, una vera e propria leggenda per l’Ajax: «John Steen Olsen nell’Ajax è una leggenda, in Italia è meno conosciuto. E’ un uomo che nasce osservatore, il più importante nella storia dell’Ajax che gli ha fatto un contratto a tempo indeterminato. Ha scoperto Ibrahimovic ed Eriksen, ma anche altri giocatori, questi sono i due gioielli, per questo l’Ajax lo ha fatto diventare socio onorario. Era l’osservatore per la Scandinavia e ha scoperto nel 2001 Ibrahimovic che ne parla nella sua autobiografia. Nel 2008 ha pescato Eriksen dall’Odense, Eriksen che aveva fatto prima un provino col Milan che lo aveva scartato. Olsen lo ha convinto ad andare all’Ajax, poi dopo due anni nelle giovanili è stato un crack assoluto convincendo il Tottenham ad acquistarlo. Se Ibrahimovic ed Eriksen sono arrivati nel calcio dei grandi il merito è di questo signore».