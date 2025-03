Inter-Milan, il club comunica le info per la semifinale di Coppa Italia

Sul sito ufficiale dell’Inter sono state comunicate le fasi di vendita dei biglietti e tutte le informazioni per Inter-Milan. Il derby in casa dei nerazzurri sarà il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, in programma il prossimo 23 Aprile.

LA PARTITA – Si avvicina la fase calda della stagione in tutte le competizioni. In Coppa Italia, l’Inter è arrivata alle semifinali del torneo, dove si ritroverà di fronte in un doppio confronto il Milan. Dopo l’andata in casa rossonera, in programma il 2 aprile, la sfida di ritorno nel San Siro interista è in programma il 23 di aprile. Un derby importantissimo, che vale la finale e la possibilità di vincere il trofeo. La squadra di Simone Inzaghi vuole vendicarsi dei precedenti confronti stagionali con il Milan (1 pareggio e 2 sconfitte tra campionato e Supercoppa), mentre i rossoneri vogliono mantenere l’imbattibilità nella stracittadina e sventare la possibilità Triplette per i cugini.

L’Inter comunica la fase di vendita dei biglietti per il derby contro il Milan

FASE 1 – La prima fase di vendita per i biglietti di Inter-Milan, partirà giovedì 20 marzo alle ore 15.00, e sarà dedicata ai tifosi abbonati in Serie A. Unica eccezione per chi possiede l’abbonamento al secondo anello blu, settore riservato alla tifoseria rossonera. Gli abbonati in questo settore potranno, a partire dalle ore 12.00 del 25 marzo, scegliere un qualsiasi altro posto tra quelli disponibili. Tutti i biglietti saranno caricati sulla tessera Siamo Noi.

FASE 2 e 3 – La seconda fase partirà nelle giornate 26 e 27 marzo, e saranno dedicate alla vendita per gli abbonati PLUS Serie A 24-25 e i soci Inter Club. Si potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti. Dalle ore 12:00 di venerdì 28 marzo, la vendita sarà dedicata ai possessori di tessera Siamo Noi attiva e sottoscritta entro il 20/03/2025. La vendita libera degli eventuali tagliandi residui avrà il via alle lunedì 31 marzo ore 12.00, solo online su inter.it/tickets . Per questa partita, il cambio utilizzatore non è previsto per nessuna delle fasi di vendita.