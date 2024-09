Inter-Milan, è già derby! E i nerazzurri ce lo ricordano così… sfida tripla!

Inter-Milan, ci siamo. Questa sarà la settimana di non uno, non due, bensì tre derby. I nerazzurri ce lo ricordano così.

SETTIMANA CHIAVE – Inter-Milan sarà la costante di domenica 22 settembre. La sfida tra le due compagini meneghine non sarà una. Le sfide tra le squadre non saranno neanche due, ma addirittura tre. E tutte nello stesso giorno. Prima Inter-Milan Primavera, poi Inter-Milan femminile e infine Inter-Milan di Serie A. Insomma, qualcuno potrebbe parlare di un climax ascendente della tensione che terrà i tifosi delle due rivali incollati agli schermi per non perdersi neanche una sfumatura del confronto stracittadino.

Inter-Milan, domenica di fuoco: il commento dei campioni d’Italia!

TRE INCONTRI – Così l’Inter ha parlato del triplice evento con una nota pubblicata sul suo sito ufficiale: «Si avvicina una domenica di derby da vivere insieme. Sono tre le stracittadine che scandiranno la giornata, sfide casalinghe da non perdere per sostenere e spingere tutte le formazioni nerazzurre. Ad aprire il derby day, i ragazzi della Primavera di mister Zanchetta con il calcio d’inizio della sfida contro il Milan programmato alle 11:00, poi spazio all’Inter Women di Piovani in campo all’Arena Civica di Milano alle 15:45, infine la squadra di Simone Inzaghi impegnata nel posticipo di San Siro».

LA SPECIFICAZIONE – L’Inter ha chiarito alcuni dettagli: «L’ingresso al KONAMI Youth Development Centre per il derby di primavera sarà libero e gratuito. L’intrattenimento per il derby femminile sarà curato dallo speaker ufficiale dell’Inter, Mirko Mengozzi, l’accesso all’Arena Civica di Milano è libero e gratuito con registrazione sul sito. Da martedì 17 settembre, sarà possibile per gli abbonati mettere in vendita il proprio posto sulla piattaforma ufficiale, qualora non potessero partecipare all’appuntamento relativo al derby di Serie A. E’ possibile verificare su inter.it/tickets le eventuali disponibilità».