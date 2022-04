Inter-Milan, derby farà segnare record assoluto di incassi per Coppa Italia?

Possibile nuovo record assoluto di incassi per la Coppa Italia in Inter Milan, derby valido per le semifinali della competizione.

STIME – Secondo le stime di CalcioeFinanza.it, Inter-Milan, derby in programma il prossimo 19 aprile potrebbe far segnare il record assoluto di incassi per la Coppa Italia. Stando alle somme stimate basate sui prezzi, gli incassi in caso di sold-out potrebbero avvicinarsi ai quattro milioni di euro. Si tratterebbe dell’incasso più elevato per una gara di Coppa Italia, più alto anche delle finali.

RECORD ATTUALE – Potrebbe dunque superare il record attuale da parte della finale del 2016 fra Milan e Juventus. In quel caso, con i 66.555 spettatori allo stadio Olimpico si arrivò a un incasso di 3,92 milioni di euro.

Fonte: CalcioeFinanza.it – Matteo Spaziante