Milan-Inter, le due curve unite in un messaggio di solidarietà. L’iniziativa

Milan-Inter si disputerà domenica 2 gennaio alle ore 18. Per l’occasione, le due curve hanno organizzato un’iniziativa benefica per i senzatetto milanesi.

LA NOTIZIA – Milan-Inter non sarà soltanto un confronto, il terzo della stagione, dall’alto livello di tensione sul rettangolo di gioco, ma anche l’opportunità per mettere in atto un’iniziativa nel segno della solidarietà. Ad essere coinvolte saranno le curve di entrambe le squadre, le quali dirigeranno le attività di raccolta dei beni di prima necessità e dei prodotti per l’igiene da destinare ai senzatetto della città di Milano.

Milan-Inter, l’iniziativa delle curve nel dettaglio

I DETTAGLI – Intorno alle ore 14, quando mancheranno 4 ore all’inizio del derby, i tifosi si raduneranno dinanzi allo Stadio San Siro per consegnare quanto raccolto ai City Angels, figure le quali svolgono un lavoro fondamentale sia nelle strade che nei centri di accoglienza milanesi. Successivamente, le curve delle due compagini srotoleranno uno striscione a tinte nerazzurre e rossonere con la scritta “Uniti nella solidarietà”, a testimonianza di come il messaggio da trasmettere trascenda la rivalità calcistica.

PARTECIPAZIONI ILLUSTRI – Oltre ai tifosi e agli ultras delle due squadre, all’iniziativa parteciperanno anche tre tifosi d’eccezione, testimonial dei City Angels. Si tratta di Germano Lanzoni (il Milanese imbruttito), Walter Di Gemma (milanista come il primo) e Stefano Chiodaroli (comico di Zelig di fede interista). L’auspicio è che ciò possa rappresentare un momento di unione e condivisione, nell’ottica di un messaggio universale che è proprio di tutti.