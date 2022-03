Inter-Milan di Coppa Italia, da domani biglietti in vendita! Le informazioni

Inter-Milan di Coppa Italia da pochi minuti ha finalmente una data (vedi calendario): per il derby semifinale di ritorno da domani comincia la vendita dei biglietti. Ecco tutte le informazioni.

BIGLIETTI INTER-MILAN – “Martedì 19 aprile alle 21 si gioca Inter-Milan, l’ultimo derby di Milano della stagione 2021/22. Dopo lo 0-0 nella semifinale di andata di Coppa Italia, le due squadre si sfideranno al Meazza per decidere chi si qualificherà per la finale della competizione. Un match che vale un passo importante verso il trofeo finale ma anche una stracittadina da vivere al fianco della squadra: un appuntamento tra i più attesi, che avrà bisogno di tutto il calore, il sostegno e la voce dei tifosi nerazzurri.

Qui tutte le info per seguire dal vivo Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ricordiamo che i biglietti saranno acquistabili esclusivamente online su inter.it/tickets durante le fasi di vendita riservata ad abbonati 19/20, soci inter club 21/22 e titolari di tessera Siamo Noi. Sarà possibile acquistare presso i punti vendita Vivaticket, gli uffici Inter di San Siro e l’Inter Store di San Babila, solo in caso di un’eventuale vendita libera.

FASE 1 | DA MARTEDì 22 A GIOVEDÌ 24 MARZO – ABBONATI SERIE A 19/20

Dalle ore 10:30 di martedì 22 marzo: gli abbonati possono acquistare fino a 2 biglietti nel proprio settore o in quelli resi disponibili. Gli abbonati di 2° anello blu, per l’occasione dedicato alla tifoseria ospite, sarà disponibile fin da subito un settore alternativo.

Dalle ore 10:30 di giovedì 24 marzo: gli abbonati possono acquistare in qualsiasi settore disponibile (sempre fino a 2 biglietti).

Il secondo verde sarà a disposizione dei soli abbonati di secondo verde, che potranno acquistare un solo biglietto a testa per se stessi.

FASE 2 | DA VENERDÌ 25 A DOMENICA 27 MARZO – SOCI INTER CLUB 21/22

Dalle ore 10.30 di venerdì 25 marzo anche i soci Inter Club 21/22 potranno accedere alla vendita fino a un massimo di 4 biglietti, purché gli intestatari siano tutti soci Inter Club iscritti alla stagione 21/22.

FASE 3 | DA LUNEDÌ 28 MARZO A GIOVEDÌ 31 – TITOLARI DI TESSERA SIAMO NOI (ATTIVA E SOTTOSCRITTA ENTRO IL 10/03 INCLUSO)

Dalle ore 10.30 di lunedì 28 marzo apre la vendita libera per i possessori di tessera Siamo Noi attiva e sottoscritta entro il 10/03. Sarà possibile acquistare fino a 4 biglietti.

VENDITA LIBERA INTER-MILAN | VENERDÌ 1 APRILE

La vendita dei posti residui partirà alle ore 10.30 di venerdì 1 aprile

SETTORE OSPITI INTER-MILAN

Il settore destinato ai tifosi ospiti, il secondo anello blu, sarà offerto in vendita secondo le modalità comunicate dalla società AC Milan nei prossimi giorni. Il prezzo del biglietto sarà di 40 Euro ovvero, come da tradizionale accordo tra le società, lo stesso applicato alla tifoseria interista in occasione del Derby della Semifinale di andata”.

