Inter-Milan, capo ultrÃ  nerazzurro viola due Daspo: arrestato

Inter-Milan, capo ultrà nerazzurro viola due Daspo: arrestato

Andrea Beretta, uno dei capi ultrà della curva nord dell’Inter, già con due Daspo, è stato arrestato per aver tirato petardi e bottiglie di vetro contro le forze dell’ordine davanti allo stadio

ANDREA BERETTA ARRESTATO – Secondo quando riportato da “TgCom24.it”, Andrea Beretta, tra capi ultrà della curva nord dell’Inter, è stato arrestato dalla polizia. Le forze dell’ordine lo hanno fermato per gli incidenti di domenica prima del derby Inter-Milan. In quel momento circa 200 tifosi hanno lanciato petardi e bottiglie di vetro verso la polizia davanti a San Siro. Beretta aveva anche due Daspo per gli scontri di Inter-Roma e di Inter-Atalanta del 2017. Per questo motivo è stato arrestato.