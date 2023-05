L’Inter risponde al Milan in campionato, aspettando l’euroderby – TS

Inter e Milan battono le avversarie romane, mandandole in tilt per la corsa al posto Champions League. Intanto le milanesi si preparano al tanto atteso euroderby. Ne parla l’edizione odierna di TuttoSport.

ANTIPASTO – A meno di cinque giorni dal tanto atteso euroderby di Champions League, Inter e Milan continuano a sfidarsi in campionato per la lotta al posto in Europa. Se la squadra di Stefano Pioli vince contro la Lazio, l’Inter risponde poche ore dopo con il 2-0 rifilato alla Roma. Le milanesi mettono in difficoltà le due romane per il piazzamento in Europa della prossima stagione. Le due vittorie di Inter e Milan, con lo stesso numero di gol, accendono maggiormente la sfida d’andata della semifinale di Champions League. A mercoledì la squadra di Simone Inzaghi ci arriva dopo aver collezionato quattro vittorie consecutive in campionato. Precisamente, la terza in trasferta per i nerazzurri, che in questa stagione sono riusciti a raggiungere questi numeri solo a novembre.

Fonte: TuttoSport – Sandro Bocchio