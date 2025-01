Inter-Milan, un solo cambio. Inzaghi più rilassato – SM

L’Inter di Simone Inzaghi si sta riposando in hotel prima della partenza per lo stadio. Questa sera alle ore 20 italiane la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan.

RIPOSO – A poche ore dalla finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan a Riyadh, Simone Inzaghi ha confermato tutte le idee degli ultimi giorni con un solo cambio in attacco dettato dall’infortunio di Marcus Thuram. Al posto del francese, vista anche l’indisponibilità di Joaquin Correa, il tecnico piacentino si affiderà a MehdiTaremi che farà da spalla a Lautaro Martinez. In diretta da Riyadh ne ha parlato Alessio Conti, giornalista di Mediaset e inviato in Arabia Saudita. Queste le sue parole: «L’Inter vive queste ore in modo più rilassato, Inzaghi ha le idee chiare. Contro il Milan l’undici è sempre lo stesso con un solo cambio dopo l’Atalanta. Bisseck resta in difesa, a destra è confermato Dumfries. In attacco, insieme a Lautaro Martinez, ci sarà Mehdi Taremi, che è stato utilizzato pochissimo. L’Inter partirà verso lo stadio intorno alle ore 18 italiane, quando a Riyadh saranno le 20».