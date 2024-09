Inter-Milan, Calhanoglu già in clima derby. Ricordata a tutti una differenza!

Inter-Milan è in programma stasera 22 settembre alle ore 20:45: uno dei calciatori che sentono maggiormente il match è sicuramente Hakan Calhanoglu, che sui social ha dimostrato di essere già entrato in clima derby.

EMOZIONI FORTI – Inter-Milan è un match speciale per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è stato prelevato dai nerazzurri, a parametro zero, dopo che il Milan non era riuscito a trovare un accordo per prolungare il suo contratto in scadenza tre anni fa. L’Inter, all’inizio non interessata ad approfondire i discorsi data la presenza in rosa di un sempre più inserito Christian Eriksen, ha virato con rapidità sul suo profilo chiudendo molto presto l’accordo appena ha acquisito la certezza del fatto che il danese non potesse più giocare in Serie A. Da quel momento, per il calciatore ex Amburgo sono stati tanti gli insulti subiti – che continuano ancora oggi – a causa della sua scelta di cambiare sponda di Milano.

Calhanoglu è diventato la miglior versione di se stesso all’Inter: un successo ricordato ai tifosi del Milan

IL CONTRIBUTO – Calhanoglu è diventato centrale nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi grazie all’intuizione del tecnico piacentino di impiegarlo nella posizione di regista. Facendo di necessità virtù, il tecnico dei meneghini ha individuato il turco come la pedina ideale per sostituire l’infortunato Marcelo Brozović nella stagione 2022-2023. L’Inter, a partire dalla sfida vinta contro il Barcellona a San Siro per 1-0, proprio grazie alla rete di Calhanoglu, è definitivamente cambiata a partire dal quel momento. Trasformandosi progressivamente in quella macchina performante e pienamente efficiente che ha dominato nella scorsa stagione di Serie A.

IL SUCCESSO – Una vittoria, quest’ultima, che ha regalato ai nerazzurri la seconda stella sognata da tempo. Calhanoglu è consapevole dell’importanza del suo ruolo nella squadra meneghina, così come della storicità del traguardo raggiunto nello scorso anno. Lo ricorda l’ultima Instagram story da lui pubblicata sul suo account social.

