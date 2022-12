Inter e Milan, analisi sulle novità del nuovo stadio: possibile mediazione – TS

Nella giornata di giovedì il Consiglio Comunale di Milano ha indicato le condizioni aggiornate per il nuovo stadio di Inter e Milan (vedi articolo). I due club, stando a Tuttosport, stanno analizzando quanto emerso.

IN VALUTAZIONE – Per Inter e Milan al momento non c’è un no secco alle condizioni indicate dal Consiglio Comunale di Milano sul nuovo stadio. Dopo la richiesta di modifiche al progetto dell’impianto che dovrebbe sorgere a San Siro è in corso l’analisi per capirne la fattibilità. C’è una complessità di fondo, che riporta Tuttosport: la capienza. Il Comune ha chiesto di arrivare a minimo 70.000 posti, per evitare che il prezzo dei biglietti salga in maniera eccessiva. Inter e Milan invece ritengono che sarebbe complesso andare oltre quota 65.000. Questo perché nel caso servirebbe un terzo anello, che farebbe lievitare i costi del nuovo stadio di minimo ulteriori cento milioni di euro. È possibile che si arrivi a una mediazione, per consentire di non alzare il prezzo di biglietti e abbonamenti. Inter e Milan daranno una risposta a breve.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi