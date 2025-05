L’Inter non parlerà ai microfoni. Torti arbitrali pesano nella scelta

L’Inter ha deciso di non far parlare alcuno dei suoi tesserati ai microfoni al termine di Inter-Lazio. La scelta dipende, principalmente, dai torti arbitrali subìti contro i biancocelesti.

LA DECISIONE – I tesserati dell’Inter non parleranno nel post-partita della sfida pareggiata contro la Lazio con il punteggio di 2-2. La squadra nerazzurra ritiene di aver subìto vari torti arbitrali, alcuni decisivi per il risultato finale, nel corso della gara contro i biancocelesti. A spiegare la situazione è stato il giornalista di Sky Sport Andrea Paventi: «Vedendo come si è conclusa la partita, come è stata avvertita la gestione della partita da parte di Chiffi, qualcosa giù non è andato. Per questo, la società ha deciso che non dovessero essere rilasciate delle dichiarazioni».