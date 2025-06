Inter Miami e Palmeiras pareggiano e passano! Primo gol Suarez

Inter Miami e Palmeiras pareggiano 2-2 e passano il turno insieme con gli stessi punti in classifica. In gol per la prima volta Luis Suarez.

PARI E QUALIFICAZIONE – Inter Miami e Palmeiras si divertono e passano a braccetto alla fase successiva del Mondiale per Club. All’Hard Rock Stadium, basta un punto sia per Leo Messi e compagni che per Estevao e soci per qualificarsi alla fase successiva. E questo punto arriva, anche in concomitanza del clamoroso 4-4 nato tra Porto e Al Ahly. Dopo sedici minuti di primo tempo, Luis Suarez suggerisce per Allende che porta in vantaggio i suoi. L’Inter Miami controlla la partita, rischiando relativamente poco contro i brasiliani. E nella ripresa, ci pensa il pistolero Suarez a far scoppiare di gioia l’Hard Rock Stadium trovando il primo gol del suo Mondiale per Club. Ma il Palmeiras è duro a morire e con l’orgoglio recupera la partita. E lo fa nel giro di sette minuti. All’80’ Paulinho accorcia le distanze e all’87’ Mauricio aggancia definitivamente i californiani. La partita finisce 2-2 ed entrambe le squadre vanno agli ottavi di finale. Ci va da prima classificato il Palmeiras, che ha una miglior differenza reti (due contro uno).

INTER MIAMI-PALMEIRAS 2-2

16′ Allende, 65′ Suarez, 80′ Paulinho, 87′ Mauricio