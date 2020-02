Fuser: “Inter mia vittima preferita con la Lazio. La finale di Coppa Uefa…”

Diego Fuser, ex giocatore della Lazio, in un’intervista a “GianlucaDiMarzio.com” ha parlato della sfida di domenica sera tra i biancocelesti e l’Inter, ricordando anche la finale di Coppa Uefa tra le due squadre

VITTIMA PREFERITA – Lo scontro scudetto tra Lazio e Inter riaccende i ricordi di tanti ex. Tra questi c’è Diego Fuser, che torna sulle partite giocate contro i nerazzurri con la maglia nerazzurra: «La mia vittima preferita di quegli anni erano proprio i nerazzurri. Abbiamo quasi sempre vinto e io ho segnato spesso. Nella finale di Coppa UEFA a Parigi facemmo veramente male. Le gambe non andavano. Dopo il primo gol di Zamorano avevamo una sensazione strana in campo. Eravamo più impauriti dal prendere altri gol che convinti di poter rimontare».

Fonte: GianlucaDiMarzio.com.