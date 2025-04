Inter a metà: sogni e ansia a confronto! Nulla è deciso – TS

Come scritto da Tuttosport nell’edizione odierna, in casa Inter ci si prepara a questi ultimi impegni. Intanto continua a crescere l’ansia alla Pinetina.

TRA SOGNO E INCUBO – L’Inter – riporta Tuttosport – sa bene che il sogno Triplete dà ma l’incubo “zero titoli” toglie. I nerazzurri erano consapevoli di andare incontro a una partita fondamentale per la sua corsa scudetto. E Marotta lo sapeva. Sotto il Vesuvio esultano, sotto la Madonnina si leccano le ferite in questo aprile strabordante di impegni, come per altro si sapeva ormai da settimane. Ci si lamenta per una rimessa laterale battuta più di 10 metri avanti rispetto al punto corretto, ma questa non può essere la scusa. L’Inter questa volta ha pagato dazio. Inzaghi ha prima puntato il dito sull’errore arbitrale, salvo poi ribadire che questa Inter doveva difendere meglio.

Inter, tre fronti aperti! Tutto da calcolare

AMBIENTI – In casa Inter, giustamente, c’è ansia, non solo nervosismo. I nerazzurri ambiscono a vincere tutto, quando decise di giocarsi ogni competizione nel migliore dei modi. Conte invece, fece il contrario in Coppa Italia con l’eliminazione precoce contro la Lazio. Dall’altro lato per l’Inter, però, c’è il forte rischio di ritrovarsi a mani vuote. Se da un lato la società si sfrega le mani per un’annata così anche a livello economico, un’eventuale annata di piazzata non sarebbe comunque bella. Ora Inzaghi dovrà essere bravo a isolare per un paio di giorni la squadra per cercare di approdare alla finale di Coppa Italia. Poi si penserà alla sfida di sabato contro la Roma. Intanto si deve far fronte anche ai gol subiti nel finale, su 41 reti prese in stagione fra Serie A e coppe, ben 16 sono arrivate nell’ultimo quarto d’ora e nel recupero.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini