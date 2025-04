Inter, da un mese la difesa scricchiola tanto: c’è un dato non banale – CdS

Nell’ultimo mese la difesa dell’Inter ha preso tanti gol, considerando tutte le competizioni. Un problema dovuto anche a degli errori individuali.

TANTI GOL SUBITI – L’ultima volta che l’Inter non ha preso gol è stato lo scorso 16 marzo, quando la Beneamata uscì indenne dal Gewiss Stadium, segnando due gol con Carlos Augusto e Lautaro Martinez e subendone zero. Da lì in avanti, la difesa ha iniziato a scricchiolare e anche di parecchio. Basti pensare che nelle ultime otto partite, l’Inter ha preso 12 gol, una media di 1.5 gol a partita. Le tre reti prese nel derby di Coppa Italia col Milan gonfiato questo dato, ma sta di fatto che la porta di Sommer (sei volte) e Martinez (due) non riesce più a mantenere la porta inviolata.

Inter, in difesa problemi di attenzione e di errori individuali

DIFFERENZA – Quello dei gol subiti, in campionato sono complessivamente 32, rimane comunque un problema da riconducibile perlopiù alla concentrazione. Ad esempio, in Champions League, la squadra di Simone Inzaghi, prima della partita contro il Bayern Monaco, aveva subito due gol in 10 partite. Ma anche contro i bavaresi, la difesa nerazzurra ha saputo reggere l’urto della potenza di fuoco tedesca. Presi tre gol, ma Acerbi e compagni hanno giocato due partite eccellenti. In Italia, le magagne non sono mancate. Anche e soprattutto per errori individuali. Con Udinese, Parma, Cagliari ma anche Bologna e Milan, la difesa nerazzurra ha dovuto convivere con degli errori dei singoli fatali, dove Sommer ci ha messo più volte una pezza. Per questo finale di stagione, urge necessariamente limitare le incertezze e rialzare il muro.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.