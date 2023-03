Inter, mese di aprile di fuoco! Inzaghi si affida a tutta la rosa – CdS

L’Inter è attesa da un mese di aprile ricco di impegni. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport il tecnico dei nerazzurri Inzaghi è pronto a dare spazio anche alle seconde linee

TURNOVER – L’Inter si prepara ad un aprile di fuoco. I nerazzurri vivranno un vero e proprio tour de force con una partita ogni tre giorni fino ad arrivare a nove in un mese. Sfide non banali, ma che definiranno il finale di stagione del club e, presumibilmente, il futuro dell’allenatore. L’Inter si giocherà un posto fra le prime quattro in Serie A, le semifinali di Champions League nella doppia sfida col Benfica e e alla finale di Coppa Italia. Con la squadra in corsa su tre fronti, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Inzaghi è pronto a dare spazio anche alle seconde linee, specialmente in Coppa Italia. Più spazio quindi a Gagliardini, Asllani, D’Ambrosio ma anche per Correa ed Handanovic fra i pali.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia