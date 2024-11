Inter, anche Meret nel mirino di Inzaghi. La situazione – KKN

Simone Inzaghi e la sua Inter hanno messo nel mirino, secondo Radio Kiss Kiss, anche Alex Meret. Il portiere del Napoli, in scadenza a giugno, potrebbe presto finire in un vortice di mercato.

LAVORO – Con il mercato che non dorme mai, in casa Inter si lavora anche al mercato per la prossima stagione. Un occhio di riguardo però, se si pensa al modus operandi di Beppe Marotta, sarà dato ai giocatori in scadenza nel giugno del 2025. Proprio per questo, con la partenza di Sommer a partire dal prossimo anno e l’arrivo del giovane Josep Martinez, l’Inter potrebbe puntare anche a un eventuale nuovo innesto in porta.

Addio Sommer, non solo Martinez. L’Inter pensa a Meret

ATTENZIONE – Come svelato da Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del pomeriggio, l’Inter di Simone Inzaghi ha messo nel mirino anche Alex Meret, giocatore che andrà a parametro zero. I nerazzurri starebbero puntando al portiere del Napoli con grande interesse. Nel frattempo la dirigenza di Viale della Liberazione stanno seguendo con particolare attenzione i contatti tra lo stesso Napoli e l’entourage del calciatore italiano per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Il rapporto con il Napoli scadrà il prossimo 30 giugno 2025. Entro il mercato di gennaio le parti dovrebbero accordarsi sia per il rinnovo che eventualmente per un addio. Ecco perché l’Inter segue con estremo interesse la questione rinnovo di Meret.