Inter, un mercato da protagonista! Due le cessioni in programma – TS

L’Inter guarda con interesse al prossimo mercato estivo. Simone Inzaghi, presto con il rinnovo di contratto in tasca, potrà essere protagonista nella sessione di luglio. Questo quanto raccolto da Tuttosport.

MERCATO – Simone Inzaghi, al termine di questa stagione, si appresta a vivere una bella estate, sempre alla guida dell’Inter. Come scritto da Tuttosport, il tecnico dell’Inter rinnoverà a stagione ultimata per poi iniziare la nuova annata con il nuovo contratto in tasca. Quest’anno però, sarà tutto un po’ diverso, con l’Inter che potrà essere “protagonista” nella campagna rafforzamento. Nel primo anno a Milano, vide l’addio di Hakimi e Lukaku, mentre il secondo anno si ritrovò con un mercato low-cost. La scorsa estate invece, che ha visto il passaggio di Suning a Oaktree è stata comunque al risparmio, con soli quattro innesti.

Inter, due cessioni che andranno ad aumentare il budget

CIFRE – L’Inter sa già che quest’anno in tasca finiranno almeno 120 milioni di euro, considerando anche la partecipazione al Mondiale perClub.Molti di questi introiti andranno nelle casse del club, ma allo stesso tempo uno spicchio saranno reinvestiti nel mercato estivo, con la società che punta a giocatori di prospettiva. A questi numeri, si andranno a sommare anche le cifre delle eventuali cessioni, come quella quasi certa di Davide Frattesi dopo il mal di pancia di gennaio. All’azzurro potrebbe aggiungersi anche Yann Bisseck: il tedesco è finito nelle big d’Europa. A gennaio intanto, è stato preso dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni di euro, il 21enne Sucic.

