Inter, mercato compatta Conte e società: anche i big in discussione? – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea le richieste di Conte, fatte a Marotta, per il prossimo mercato. C’è conformità di vedute in tal senso, mentre il tecnico chiede qualcosa di più anche ai big della squadra

CONFORMITÀ DI VEDUTE – Antonio Conte e l’Inter stanno reciprocamente capendo cosa vogliono fare da grandi. L’idea è la stessa, ma sui metodi di lavorazione bisogna ancora trovare maggior concretezza. Ieri Giuseppe Marotta ha condiviso e legittimato la rabbia del suo tecnico, che dice di aver capito tutto dell’Inter, dopo un anno. Ma non è tutto semplice. Conte e i dirigenti si sono confrontati a lungo a San Siro, dopo il KO con il Bologna. E anche ieri la dirigenza al completo era ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti. Non c’è stato alcun confronto tra Conte e la squadra: i giocatori avevano già ascoltato lo sfogo durissimo del tecnico domenica dopo la partita. Ieri sarebbe stato controproducente rincarare la dose e infatti Conte è passato oltre.

RIVOLUZIONE – Domenica però Conte non ha risparmiato critiche a nessuno. Per la società è arrivata l’ennesima puntura, quando ha detto di aver preso un “progetto preconfezionato“. Non è la prima volta e qualche sottolineatura non è piaciuta ai vertici del club. Che il tecnico sia molto esigente, lo sa per primo Giuseppe Marotta. Conte, però, sarebbe stufo di fare il parafulmine anche a livello mediatico e ora vuole spingere il club a metter mano profondamente all’organico. Sei giocatori sono destinati a partire e Conte si aspetta molto di più anche dai big, come per esempio Marcelo Brozovic. Il tecnico vuole che il croato si dosi meglio, che arrivi lucido nei momenti che contano. Se il calo nella seconda parte della stagione è una costante, vuol dire che il cuore del gruppo di lavoro non è all’altezza per vincere.

MERCATO PANACEA – Terminato l’effetto del cambio di allenatore, alcuni giocatori sono rientrati nella comfort zone. Urge un cambio netto di mentalità, con l’innesto di giocatori già abituati alla vittoria, che non scompaiano con l’avvento delle difficoltà. Conte un’estate fa si fidò di alcuni report, anche su Radja Nainggolan, e di altre considerazioni su giocatori già presenti. Aveva chiesto da subito l’arrivo di un altro centrocampista e di un attaccante, con Edin Dzeko in cima alla lista. L’esigenza di una quarta punta la ribadì anche a gennaio, senza veder soddisfatte le sue necessità. Ora Conte ha ben chiare le priorità: un altro esterno dopo Achraf Hakimi, il gioiello Sandro Tonali in mediana più un centrocampista alla Arturo Vidal. La società è pronta a soddisfarlo. Il mercato sarà il momento in cui gli interessi, gli obiettivi e i punti di vista dovranno coincidere al 100%, al fine di costruire una squadra da scudetto già ai nastri di partenza.

