Inter, mentre arriva il Napoli il Parma prepara la Coppa Italia: due assenti

L’Inter si prepara ad affrontare il Napoli a San Siro tra poco più di un’ora. Nel frattempo il Parma prepara con tranquillità la gara di Coppa Italia proprio contro i nerazzurri in programma il prossimo martedì. Due gli assenti per Fabio Pecchia.

ALLENAMENTO – Prosegue la preparazione del Parma in vista della sfida di Coppa Italia contro l’Inter in programma il prossimo martedì. Mentre i nerazzurri attendono di scendere in campo contro il Napoli, la squadra di Fabio Pecchia lavora per la trasferta di San Siro. Lavoro atletico, esercitazioni e una partitella per i crociati, tra i quali mancano ancora Elias Cobbaut e Dario Sits che continuano nel percorso di recupero personalizzato.