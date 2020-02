Inter meglio in trasferta: dalla Lazio può essere un fattore decisivo – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea i numeri dell’Inter in trasferta. A partire dalla sfida con la Lazio giocare fuori può essere un vantaggio.

MEGLIO FUORI – Fortuna che contro la Lazio si gioca all’Olimpico. Non sarebbe una sorpresa se questo pensiero circolasse dalle parti di Appiano Gentile. L’Inter prima in classifica, infatti, corre più forte lontano da San Siro piuttosto che in casa. La sconfitta rimediata l’altra sera con il Napoli non è stata altro che una conferma, pur arrivando in Coppa Italia e non in campionato. Ma ci sono numeri inequivocabili a certificare tale differenza, che peraltro nasce da ragioni tattiche.

MEDIA MIGLIORE – Partendo dalle cifre, i nerazzurri hanno raccolto 25 punti nelle 12 gare disputate tra le mura amiche, per una media a partita di 2,08. In viaggio, invece, il bottino è stato di 29 punti in 11 incontri, con una media che sale a 2,63. In trasferta gli uomini di Conte hanno fatto quasi percorso netto: sono imbattuti e solo Fiorentina e Lecce sono riuscite a strappare loro un pareggio. Per intendersi, sia la Juventus sia la Lazio, lontano da casa, hanno conquistato 23 punti, ovvero 6 in meno rispetto ai rivali scudetto.

MEGLIO ANCHE LE PUNTE – I dati cambiano leggermente considerando tutte le gare della stagione: tutta colpa della Champions, dove l’Inter ha perso sia a Barcellona sia a Dortmund, ma evidentemente i valori in campo erano differenti rispetto al campionato. La banda Conte, peraltro, segna pure più gol in trasferta piuttosto che in casa. E gli stessi Lukaku e Lautaro hanno più facilità a perforare le difese avversarie quando sono “in viaggio”. Per il belga siamo a 12 contro 5 tra trasferta e casa. Meno distanza, invece, per l’argentino: 5 contro 6, che diventano però 6 contro 10, considerando anche la Champions.

DIFFERENTE ATTEGGIAMENTO – Come premesso, non è così complicato individuare una spiegazione per un rendimento così differente. L’Inter, infatti, è una squadra che si trova meglio negli spazi, quindi quando ha campo. Va in difficoltà, invece, contro avversari che si difendono, che stanno bassi e che chiudono gli spazi. A San Siro, come ha denunciato proprio Conte l’altra sera («Ora anche squadroni come il Napoli vengono qui a difendersi. È cambiato il nostro status»), gli avversari stanno molto più accorti, non si scoprono. Non accade lo stesso in trasferta, dove l’Inter per prima riesce ad avere un baricentro più basso, permettendosi di attendere l’altra squadra. E così, attraverso le ripartenze e le rapide verticalizzazioni, sia Lukaku sia Lautaro possono essere innescati nelmodo ideale.

QUANTE TRASFERTE – E allora, tornando al pensiero iniziale, meglio che lo scontro diretto con la Lazio si giochi all’Olimpico e non a San Siro. Addirittura, l’Inter disputerà tutti gli scontri diretti del girone di ritorno in trasferta: a Torino, di nuovo all’Olimpico, ma in casa della Roma e, infine, a Bergamo. E chissà che non possa essere una variabile decisiva nella corsa scudetto.