Inter, media spettatori come nessuno! Incasso da oltre 60 milioni a San Siro – CdS

L’Inter anche quest’anno ha il primato di spettatori presenti allo stadio, e chiaramente quello degli incassi. Succedeva anche quando la squadra non era così competitiva e con le restrizioni dovute alla pandemia, ma adesso il dato continua a salire. Di seguito tutti i dettagli riportati dal Corriere dello Sport.

PRIMI IN SERIE A – L’Inter vince il premio media spettatori in Serie A: limitandosi solo al campionato, è già superata la quota 70mila (72.381 per la precisione). Il Milan stavolta è vicinissimo (72.153), ma ancora sotto. La squadra nerazzurra è l’unica ad aver portato allo stadio più di un milione di spettatori: 1.013.329. Le abitudini, evidentemente, non cambiano nemmeno in Champions League. Ovviamente anche le casse di viale Liberazione ne traggono un grande beneficio, visto che la voce dei ricavi diventa particolarmente sostanziosa nel bilancio del club. Tenendo in considerazione i dati dell’ultimo esercizio – con le limitazioni Covid che hanno condizionato la capienza per alcuni mesi -, l’Inter ha incassato 41,7 milioni (quota già superata quest’anno dopo 14 partite). In prospettiva, dunque, in vista della chiusura del prossimo esercizio gli incassi stadio probabilmente supereranno anche quota 60 milioni. Inoltre, rispetto la passata stagione, c’è anche un quarto di finale di Champions League in più, e chissà magari una semifinale.

APRILE DI FUOCO – Intanto il prossimo mese si preannuncia sold out o quasi. L’Inter è attesa da tre gare di campionato, Fiorentina, Monza e Lazio, il match di ritorno con il Benfica e pure quello di semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Contro i viola, difatti, ci saranno più di 70mila tifosi presenti a San Siro. Per la sfida di ritorno di Coppa Italia è già stata superata quota 60mila e procede a gonfie vele anche la prevendita per il Benfica.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno