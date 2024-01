Inter, Mauro cambia regola: «Simeone? Non è giallo! Primo tempo pari»

L’Inter batte il Napoli a Riad con la rete di Lautaro Martinez al 91′ portando a casa la Supercoppa italiana per il terzo anno consecutivo. Immancabili le solite ed esagerate polemiche arbitrali, questa volta per l’espulsione ineccepibile di Giovanni Simeone che ha portato Mazzarri a disertare la premiazione. Massimo Mauro ci sguazza e a Mediaset cambia anche il regolamento: di seguito le sue dichiarazioni

SEMPLICE PEDATA – L’Inter di Simone Inzaghi batte il Napoli e alza al cielo di Riad la sua terza Supercoppa italiana consecutiva. L’espulsione di Giovanni Simeone dà il via alle solite inutili polemiche, come dimostrano le dichiarazioni di Massimo Mauro: «Il primo tempo pari, anzi Kvaratskhelia ha fatto un bel tiro. Poi nel secondo tempo l’Inter un po’ meglio e poi, in uno sport in cui si gioca con i piedi, non si può dare una pedata. Lo step on foot a momenti diventa da rosso. Per me sapete che è assurdo dare quel fallo, per me non è nemmeno da giallo. Qui abbiamo visto un’Inter che ce l’ha messa tutta ma aveva dei giocatori davanti difficili da superare».

GESTI CHE CONTANO – Mauro sottolinea poi la progressione di Benjamin Pavard dalla quale nasce il gol di Lautaro Martinez: «Io penso che la mentalità di una squadra vale tantissimo e se hai un difensore che fa quello a fine partita, per cercare di creare qualcosa, com’è successo al Manchester City nella finale di Champions League, è una cosa che conta. Secondo me sono cose molto più interessanti di altre».