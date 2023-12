L’Inter di quest’anno è anche sinonimo di maturità, non solo qualità dei singoli. Infatti, come spiega Tuttosport, l’Inter di Simone Inzaghi scesa in campo al Maradona contro il Napoli ha una carta d’identità abbastanza “vecchia”.

MATURITÀ – L’Inter di Simone Inzaghi ha una carta di identità matura. La formazione titolare scesa in campo domenica sera contro il Napoli al Maradona, aveva un’età media di 30 anni e 145 giorni, il secondo più anziano di questa Serie A dietro ai 30 anni e 187 giorni della Lazio schierata da Sarri nel derby di Roma. Per Inzaghi questa maturità è anche la possibilità di contare su un gruppo esperto e qualche giovane di qualità così da garantire risultati. Otto delle dieci formazione più avanti con l’età viste in questo campionato sono proprio dell’Inter. Questo avviene perché la rosa è quella con l’età media più alta delle venti della Serie A, con 28.4 anni. È sbagliato però dire che l’Inter di adesso sia solo un “instant team” creato da Marotta per vincere subito. Questo infatti è sbagliato. Certo, nel mercato estivo sono arrivati giocatori con esperienza come Sommer, Cuadrado, Arnautovic, Sanchez e Klaassen. Questi si sono aggiunti alla presenza dei vari Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan, che sono tutti over 30. Oltre a loro però, l’Inter ha saputo vincere e dimostrare con i fatti che è anche una squadra costruita con giovani di qualità che anno un futuro. E con tanti rinnovi da prolungare.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini