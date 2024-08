Inter, con il Manchester City una doppia difficoltà in Champions League

Oggi la UEFA ha pubblicato il calendario completo delle partite della fase campionato della nuova Champions League. L’Inter esordirà in trasferta contro il Manchester City, con una doppia difficoltà.

ESORDIO COMPLICATO – Doppia difficoltà per l’Inter in vista dell’esordio di UEFA Champions League contro il Manchester City. Il calendario pubblicato oggi, infatti, conferma come i nerazzurri saranno chiamati a disputare la gara in trasferta contro i Citiziens il 18 settembre. Andando di fatto a portare una doppia difficoltà per i nerazzurri. Il motivo è da ricercare anche nel calendario della Serie A. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, affronterà quella di Pep Guardiola proprio prima del derby contro il Milan, in programma nel weekend del 21-22 settembre (in attesa dell’ufficializzazione di data e orario).

Inter-Milan, derby dopo due difficili impegni di Champions League

SITUAZIONE ROSSONERA – Se l’Inter prima del derby sarà chiamta alla complicatissima sfida in trasferta contro il Manchester City, al Milan non andrà tanto meglio. I rossoneri di Paulo Fonseca, infatti, affronteranno – martedì 17 settembre alle 21 – il Liverpool. Con, però, due piccoli vantaggi rispetto ai nerazzurri: un giorno in più di riposo in vista del derby e, soprattutto, la possibilità di esordire in casa in UEFA Champions League, potendo così arrivare alla stracittadina senza il peso di un viaggio all’estero.