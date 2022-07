Inter, manca la condizione ma che reazione! Con il Monaco come una vittoria – CdS

L’Inter non è ancora in condizione, considerando anche la forza fisica dell’avversario ieri in amichevole ma come ribadito dal Corriere dello Sport, la reazione e il 2-2 finale valgono quanto una vittoria.

COME UNA VITTORIA – L’Inter di Simone Inzaghi è ancora lontana dalla forma migliore, soprattutto se contro c’è un avversario forte fisicamente come il Monaco e più avanti nella preparazione. I nerazzurri hanno faticato tremendamente i primi 30 minuti. Sotto per 2-0, la partita sembrava essere ormai indirizzata, ma la squadra non ha mai mollato. Il nuovo arrivato Henrikh Mkhitaryan è ancora lontano dalla miglior condizione, così come Robin Gosens (vedi articolo). Con Lazaro al posto del tedesco, l’Inter ci ha provato con più voglia nella ripresa. Inzaghi con un solo cambio (appunto, Lazaro per Gosens), l’ultima mezz’ora ha effettuato ben nove cambi tutti insieme, gettando nella mischia i nazionali. Sul finale i nerazzurri hanno sfiorato il colpaccio con Calhanoglu dopo il 2-2, ma il risultato alla fine è più giusto e la reazione da grande Inter vale quanto una vittoria.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti