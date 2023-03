Inter, manca la cattiveria per vincere le gare sporche in campionato – TS

Dopo la gara con il Bologna è emerso un dettaglio importante: l’Inter non ha la cattiveria necessaria per portare a casa le partite sporche

CATTIVERIA ASSENTE – Dal confronto tra Inzaghi e la dirigenza sono emersi dettagli importanti. Innanzitutto, con il Bologna si è notato come la squadra non abbia avuto un’adeguata attenzione difensiva e soprattutto, nel primo tempo la squadra non è scesa in campo. Inoltre, rimane un problema importante, ovvero la mancanza di cattiveria per vincere le partite rognose, la stessa che permise ai nerazzurri di alzare lo Scudetto con Conte. L’Inter ora non può permettersi altri passi falsi. La distanza dal quinto posto non è azzerata solo grazie alla Cremonese, ieri sera vincente contro la Roma. Sarà importante riprendersi per arrivare alla sfida con il Porto (qui i dettagli) in una buona condizione.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino