Inter, il tuo Males ancora decisivo con il Basilea! Protagonista

L’Inter gongola, dal panorama europeo continuano ad arrivare buone notizie. Il giocatore classe 2001 in prestito al Basilea Darian Males è tornato ad essere protagonista in Conference League agli ottavi di finale.

FREDDEZZA – Il Basilea passa gli ottavi di finale di Conference League contro lo Slovan Bratislava e può festeggiare per i quarti guadagnati nella competizione europea. La squadra svizzera ha ribaltato il doppio svantaggio di quest’oggi, firmato anche da un ex Serie A Juraj Kucka. Nel secondo tempo l’italiano Riccardo Calafiori e Zeki Amdouni hanno portato al Basilea il pari, che poi ha permesso di arrivare ai calci di rigore finali. L’Inter gongola guardando questo match, perché l’uomo decisivo per la vittoria è stato proprio Darian Males, il calciatore classe 2001 di proprietà del club meneghino ed in prestito in Svizzera. Il trequartista entrato nella ripresa ha segnato l’ultimo rigore, valido per il successo.