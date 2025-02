Inter, maledizione bis-Scudetto! Ripetersi rimane difficile – TS

L’Inter sta vivendo quella che ormai in Serie A sta diventando la maledizione delle detentrici del campionato. Nessuno riesce a ripetersi, i nerazzurri danno i primi segnali di cedimento per Tuttosport.

CEDIMENTO – La parte più difficile per una squadra non è vincere, ma ripetersi. Lo si dice ma finché non lo si vive nessuno ci crede. Anche l’Inter della seconda stella e del dominio sugli avversari di una stagione fa sta pagando questa maledizione che in Serie A dura dalla Juventus. L’ultima società che ha vinto due campionati di fila è proprio quella bianconera, che addirittura ne ha portati a casa nove prima di interrompere l’egemonia. L’Inter ha già vissuto questa situazione ed era il 2022, primo anno di Simone Inzaghi da allenatore del club. In quel caso fallì nel ripetersi dopo Antonio Conte.

SITUAZIONE ATTUALE – Adesso lo scudetto sta scappando in direzione Napoli e Inzaghi sta fallendo ancora nel bis. I numerosi impegni sono un fattore non indifferente, i giorni di riposo degli uomini di Antonio Conte anche. Dopo Milan e Napoli anche l’Inter per la seconda volta rischia di confermare il trend degli ultimi anni: nessuno riesce a vincere due campionati in fila. La gioia di un anno fa, la scalata di dodici mesi fa, sembrano un lontano ricordo dalle parti di Appiano Gentile.

fonte: Tuttosport – Alessia Scurati