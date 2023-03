Inter male con le medio-piccole, con il Lecce fondamentale vincere − TS

In questo 2023 l’Inter è riuscita a sfatare definitivamente il tabù degli scontri diretti che aveva caratterizzato la prima parte di stagione. I nerazzurri ora però faticano a fare risultato con le squadre di media o bassa classifica. Come sottolineato da Tuttosport oggi con il Lecce non è più concesso sbagliare se si vuole raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.

BASTA ERRORI − Il 2023 dell’Inter ha mostrato un’inversione del trend visto nella prima parte di stagione. I nerazzurri prima della sosta faticavano molto negli scontri diretti, ma avevano un buon ruolino di marcia con le squadre medio-piccole. Dopo la ripresa de campionato qualcosa è però cambiato. La squadra di Inzaghi ha mostrato di poter battere senza grandi difficoltà avversari più forti o di pari livello come Napoli e Milan, ma a iniziato a faticare contro compagini più abbordabili. Segno che nelle partite meno importanti l’allenatore fatica e non poco a motivare e fornire gli giusti stimoli ai propri calciatori. A confermare quanto appena detto ci sono le sconfitte contro Empoli e Bologna e i pareggi con Monza e Sampdoria. Come sottolinea Tuttosport ora però non è più concesso sbagliare. La svolta deve arrivare già dal match di oggi con il Lecce, anche perché le contendenti per i piazzamenti Champions League vanno molto forte. Basti pensare che ieri sera la Lazio è riuscita a battere il Napoli al Maradona. Servirà quindi mantenere alto il livello e sbagliare il meno possibile sino alla fine della stagione.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini