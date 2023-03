Inter, male in attacco nel 2023: Dzeko e Lukaku devono fare di più − CdS

Se nella prima parte di stagione l’Inter era una squadra che segnava tanto e subiva molti gol in questo 2023 il trend si è invertito. Come sottolinea il Corriere dello Sport, nel nuovo anno i numeri dei nerazzurri sono calati vertiginosamente in fase offensiva. Inzaghi ha potuto contare solo sulle reti di Lautaro Martinez, ma per arrivare all’obiettivo Champions League servirà un apporto maggiore anche da Dzeko e Lukaku.

CALO OFFENSIVO − Dopo un ottima prima parte di stagione in termini di gol segnati, l’Inter sembra aver smarrito la via del gol. Nel 2023 la squadra di Inzaghi è stata une delle difese meno battute con soli sei gol subiti in nove partite. Il vero problema di questo nuovo anno è però rappresentato dall’attacco. Come riportato dal Corriere dello Sport i pochi gol arrivati dagli attaccanti sono stati tutti opera di Lautaro Martinez. Dzeko e Lukaku non sono invece riusciti a incidere come ci si aspettava. Le ultime partite partite contro Sampdoria e Bologna sono state la dimostrazione delle grandi difficoltà realizzativa della squadra. Servirà quindi che gli altri attaccanti diano un apporto maggiore all’attaccante argentino. Oggi con il Lecce si capirà se l’Inter potrà finalmente invertire questo trend negativo. Altrimenti il rischio grosso potrebbe essere quello di non qualificarsi per la prossima Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia