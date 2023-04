Inter, che mal di Serie A: problema mentale! Spunta record − CdS

L’Inter non guarisce. Nonostante la vittoria col Benfica, i nerazzurri cadono nuovamente in campionato. Col Monza, termina 0-1. E spunta anche un record molto negativo

MAL DI SERIE A − L’Inter capitola in casa, stavolta contro il Monza. Ormai non fa più notizia. Contro i brianzoli, è arrivata l’undicesima sconfitta su 30 partite di campionato. Un disastro. Ora la Beneamata rischia di essere agganciata dall’Atalanta e di scivolare a meno cinque dalla Roma. Nonostante la grande vittoria in settimana contro il Benfica nell’andata dei quarti di Champions League, l’Inter non riesce a dare continuità ai propri risultati sprofondando nuovamente sotto i colpi di un ex: Candreva il venerdì santo e Caldirola ieri sera. Il problema dei nerazzurri è mentale: l’Inter non riesce a reggere tensione e pressione di giocare su più fronti. E le difficoltà sono ancora più evidenti in campionato, perché si ritrova davanti avversari che si chiudono. In Champions, invece, al di là di motivazioni più forti, ci sono più spazi da sfruttare e così possono nascere gol come quello di Barella a Lisbona, innescato da una percussione di Bastoni. Spunta, inoltre, un record molto negativo: col Monza è arrivata la terza sconfitta consecutiva in casa senza realizzare un gol. Mai era successo.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno