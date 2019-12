Inter, mai così tanto distacco sul Milan! Il dato – GdS

La dilagante vittoria dell’Inter contro il Genoa, unitamente al tracollo del Milan a Bergamo, ha creato un distacco di 21 punti tra le due milanesi. Mai Inter e Milan sono state così distanti dopo 17 giornate, con i nerazzurri (42 punti) che addirittura doppiano i rossoneri (21 punti). Ecco il dato riportato dalla “Gazzetta dello Sport”.

DOPPIATI – Nella Serie A 2019/2020, finora l’Inter ha doppiato il Milan in termini di punti: 42 contro 21. Nell’era dei 3 punti a vittoria, dopo 17 turni le due squadre di Milano non erano mai state così distanti. Il gap attuale (21 punti) supera persino quello della stagione 2006/07, quando l’Inter era a +20 sul Milan. Quell’anno, i nerazzurri chiusero vincendo lo scudetto con 97 punti, 36 in più dei rivali, che scontavano però 8 punti di penalizzazione dopo “Calciopoli”. Al contrario, il Milan non ha mai sovrastato l’Inter con così tanti punti dopo 17 turni. Nel 2003/04 e nel 2004/05 i due picchi massimi, coi rossoneri sopra di 11 punti. Nel primo caso, il Milan chiude il campionato vincendo il titolo, a +23 sui nerazzurri quarti. L’anno successivo, che vede di nuovo un derby di Champions League (ai quarti di finale), i rossoneri secondi precedono l’Inter di soli 7 punti.