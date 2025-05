Inter macchina da gol! Non manca più nessuno all’appello – CdS

L’Inter è in questa stagione una macchina da gol in tutte le competizioni. Nella squadra di Simone Inzaghi non manca più nessuno, il dato dal Corriere dello Sport.

MACCHINA – L’Inter è una macchina da gol assoluta in questa stagione. In tutte le competizioni, in 56 partite disputate sino ad ora, la squadra di Simone Inzaghi ha segnato 110 reti per una media di quasi due a partita (1.96). Nicola Zalewski è l’ultimo che si è aggiunto all’appello mettendo a referto la prima rete dell’anno con un tiro a giro perfetto sul secondo palo contro il Torino domenica scorsa. In tutto hanno segnato 21 giocatori in stagione: è successo solo tre volte nella storia nerazzurra. In campionato invece l’Inter è a quota 19 perché mancano Benjamin Pavard e Francesco Acerbi, che invece hanno messo la loro firma in Champions League rispettivamente con Bayern Monaco e Barcellona.

DETTAGLI – Il capocannoniere è ovviamente Lautaro Martinez a quota 22 gol. Dietro seguono Thuram con 18, Calhanoglu con 11 e Dumfries con 10 gol che nel 2025 ha devastato la fascia destra. Frattesi e Arnautovic, seconde linee, hanno segnato 7 reti sfruttando al meglio le occasioni da titolari. Di testa l’Inter ha siglato 16 gol, su calcio d’angolo 18: i numeri sono clamorosi per quanto riguarda le palle inattive nerazzurre.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia