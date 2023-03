Inter, la lunga lista dei nomi per il post-Inzaghi. Non solo Conte e Mourinho – TS

Tra sogni, fantasie e desideri, i nomi che si rincorrono per i sostituiti di Inzaghi sono numerosi. Secondo Tuttosport Conte (vedi articolo) e Mourinho non sono gli unici a poter sostituire il tecnico dell’Inter.

SOTITUTI – La lista dei nomi degli allenatori che potrebbero sostituire Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter è molto lunga. Tra sogni, fantasie e desideri, nella prospettiva futura dei nerazzurri, secondo Tuttosport, c’è innanzitutto Antonio Conte. Il mister leccese è molto stimato dal Dirigente Sportivo interista, Piero Ausilio, ma sembra non essere il prediletto di Beppe Marotta. Fra i motivi c’è, sicuramente, la clausola rescissoria da 13 milioni di euro presente nel contratto col Tottenham, dal quale Conte è stato esonerato pochi giorni fa. Il giornalista Stefano Pasquino sulle pagine del quotidiano sportivo riferisce che l’Amministratore Delegato dell’Inter sognerebbe, piuttosto, di tornare a lavorare con Massimiliano Allegri. Sulla piazza, però, potrebbero esserci anche altri nomi interessanti, come quello di José Mourinho e Diego Simeone. Il primo è in scadenza con la Roma e il suo futuro nella capitale italiana sembra sempre più incerto, il secondo sembrerebbe essere ai titoli di coda con l’Atletico Madrid. Entrambi gli allenatori costituiscono una grande suggestione per l’Inter per via del trascorso nerazzurro. Ma alla lista si sono aggiunti anche i nomi di allenatore più giovani, come quello di Thiago Motta. Da non trascurare, inoltre, l’ipotesi di confermare lo stesso Inzaghi. Tutto dipende da come il tecnico interista concluderà la sua stagione, oltre che in campionato anche in Champions League.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino