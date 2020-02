Inter, Lukaku-Lautaro Martiinez coppia di fatto! Tocca di nuovo a loro – CdS

Condividi questo articolo

Lukaku e Lautaro Martinez torneranno insieme, dal 1′ minuto, nel big match contro la Lazio. Antonio Conte si affida alla loro intesa sublime per avere la meglio dei biancocelesti. Simone Inzaghi sta già studiando il modo per arginarli.

INTESA – Hanno già scomodato paragoni illustri, ma i numeri di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez portano inevitabilmente in quella direzione. Trentasette i gol stagionali finora; ventotto se consideriamo solo il campionato. Una coppia di nome e di fatto, grazie ai meccanismi dell’attacco a due di Antonio Conte. L’argentino e il belga sono calciatori diversi ma complementari. In autunno il tecnico ha forzato il loro impiego, vista l’assenza di Alexis Sanchez. In quel momento della stagione, i due hanno mostrato la miglior versione della coppia. Entrambi hanno dato il meglio quando l’emergenza chiamava. Lukaku ha saltato solamente una partita, quella di Barcellona, per un problema muscolare. Per il resto, titolare in trenta delle trentuno uscite totali. È il nerazzurro con più minuti nel contachilometri: 2.649. Lautaro Martinez, invece, è stato costretto ai box per motivi disciplinari: tre le gare perse per squalifica. Mentre l’ultima volta in cui è entrato a gara in corso è stato proprio nel match d’andata contro la Lazio.

NO MUTISMO – Quella sfida è passata piuttosto in sordina, ma l’Inter colse una vittoria importantissima in un turno infrasettimanale di settembre. La decise Danilo D’Ambrosio su assist di Cristiano Biraghi col piede debole. A quel tempo, Lukaku era ancora in fase esplorativa, mentre Lautaro Martinez stava già creando scompiglio. I due sono tornati a far coppia dopo due partite da ‘single’, proprio nei pressi di San Valentino, anche se la sconfitta contro il Napoli (in Coppa Italia) ha oscurato la loro ribalta. Entrambi sono rimasti a secco mercoledì ed è praticamente una notizia. Soltanto una volta, infatti, l’argentino e il belga non hanno trovato la via della rete per due gare consecutive: Udinese e Slavia Praga, entrambe tra le mura amiche, nel settembre scorso. A Roma, contro la Lazio, non saranno ammesse scene mute.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno