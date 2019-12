Inter, Lukaku e una sorpresa nel “Team of the week” della Serie A

Nel “Team of the week” della Serie A scelto da WhoScored, figurano due giocatori dell’Inter. Riferendosi al turno di campionato appena concluso, impossibile non inserire Romelu Lukaku, che schianta il Genoa con una doppietta e un assist. Ma anche tra i quattro migliori difensori spunta un nerazzurro.

LUKAKU VERO 9 – Romelu Lukaku è il centravanti titolare nella formazione dell’ultima settimana del 2019. Il numero 9 nerazzurro si guadagna il posto nel “Serie ATeam of the week” di WhoScored grazie all’eccellente prestazione contro il Genoa: il belga ha aperto e chiuso il 4-0 di sabato (il secondo gol è in lizza per il “gol del mese”), aggiungendo pure l’assist per il 2-0 di Roberto Gagliardini. Prestazione totale per l’ex Manchester United, che chiude la prima parte della sua carriera in nerazzurro con 14 reti tra Serie A e Champions League.

LEADER DIFENSIVO – L’altro giocatore dell’Inter inserito nella squadra della settimana è Alessandro Bastoni. La prova del difensore classe 1999 ha già avuto ampio risalto, soprattutto per le doti di leadership mostrate da Bastoni. Accanto ai due totem della retroguardia nerazzurra – Stefan de Vrij e Milan Skriniar – il giovane azzurro ha intrapreso un percorso di crescita a velocità molto accelerata (qui il focus). Ecco tutti i titolari scelti da WhoScored per il “Serie A Team of the week” della giornata 17: