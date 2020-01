Inter, Lukaku e Lautaro Martinez non bastano: a Conte serve Sanchez – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea come dietro a Lukaku e Lautaro Martinez l’attacco dell’Inter abbia prodotto poco. Serve una risposta da Alexis Sanchez.

GOL CERCASI – Alla base della flessione di risultati dell’Inter, 4 pareggi nelle ultime 6 giornate di campionato, non ci sono solo le distrazioni difensive che sono costate qualche gol pesante (i pareggi di Vlahovic, Gosens e Mancosu hanno portato via 6 punti). I nerazzurri da inizio dicembre hanno faticato a trovare marcatori alternativi che con continuità potessero sostituirsi alla coppia Lukaku-Martinez (non a caso spremuta al massimo da Conte) e, quando non sono riusciti a chiudere il match come successo contro il Genoa e il Napoli, hanno sofferto (2-1 con la Spal) o non hanno portato a casa la vittoria (1-1 con Fiorentina, Atalanta e Lecce).

ATTACCO SOTTO ACCUSA – Restringendo il discorso al solo reparto offensivo, a inizio stagione Conte sperava di avere un apporto maggiore dalle sue punte. Non tanto da Lukaku e Martinez, rispettivamente a quota 18 e 15 centri, ma dagli altri. E invece Sanchez si è fermato al gol contro la Sampdoria di fine settembre perché ha fatto i conti con quasi tre mesi di stop a causa dell’operazione alla caviglia, Politano non ha trovato il giusto feeling tattico con l’allenatore e non è mai riuscito a battere il portiere avversario, mentre il baby Esposito ha realizzato la prima rete della carriera su rigore contro il Genoa il 21 dicembre.

SANCHEZ RISPONDA – E’ chiaro che il “grande assente”, per motivi indipendenti dalla sua volontà, è il Niño Maravilla che si sta riprendendo dopo l’infortunio, ma è altrettanto chiaro il motivo per cui, con la cessione di Politano ormai scontata, il tecnico di Lecce ha bisogno di un altro bomber. Sa che se il cileno non tornerà a essere se stesso in fretta, non potrà andare avanti tutto il resto della stagione contando solo sulle prodezze dei soliti noti.