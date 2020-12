Inter, Lukaku coccola i suoi compagni: una piacevole sorpresa ad Appiano!

Romelu Lukaku Genoa-Inter

L’Inter mercoledì alle 21.00 affronterà lo Shakhtar Donetsk nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24”, Lukaku in vista della sfida ha trovato un modo piacevole per smorzare la tensione (QUI la sua intervista)

DONO – L’Inter mercoledì sarà impegnata nell’importantissima sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, ultimissima spiaggia per la qualificazione agli ottavi. Romelu Lukaku prova a smorzare la tensione con una piacevole sorpresa: «Oggi per i giocatori dell’Inter una piacevole sorpresa perché Lukaku ha portato una console di videogiochi per farli felici. Il belga si conferma così un leader anche nel caricare la squadra prima di una partita importante».