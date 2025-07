Inter, con Lookman nuove soluzioni tattiche e più concorrenza in attacco – CdS

Il possibile arrivo di Ademola Lookman all’Inter apre scenari tecnici e tattici inediti per la squadra affidata a Cristian Chivu. Il nigeriano, reduce da una stagione da 20 gol con l’Atalanta e da un crescendo costante negli ultimi tre anni in nerazzurro, rappresenterebbe un innesto di grande qualità per il reparto offensivo.

ATTACCO COMPLETO – Oltre a portare esperienza e imprevedibilità, Lookman accrescerebbe la concorrenza tra gli attaccanti e offrirebbe nuove opzioni per variare il modulo rispetto al tradizionale 3-5-2. Nell’immediato, l’ex Atalanta dovrà prima completare il recupero dall’infortunio che si sta lasciando alle spalle, ma una volta tornato al top potrà inserirsi gradualmente nel gruppo. Chivu, che sin dai primi giorni di ritiro ha lavorato con moduli alternativi, potrebbe infatti valorizzare al massimo le caratteristiche di Lookman nel 3-4-2-1, accoppiandolo a turno a Thuram, Bonny o Pio Esposito, alle spalle del riferimento centrale Lautaro. Una soluzione che permetterebbe al tecnico rumeno di aumentare il potenziale offensivo e di rendere più fluida la manovra in fase di transizione.

Tanta concorrenza in attacco con qualsiasi modulo!

TRE PER DUE MAGLIE – Dal punto di vista individuale, il nuovo arrivo cambierebbe gli equilibri. Per Marcus Thuram, in particolare, la terza stagione all’Inter si aprirebbe con un banco di prova significativo. Il francese, reduce da una seconda parte dello scorso campionato opaca, con pochi gol e vari stop fisici, si troverebbe ora a fronteggiare una concorrenza concreta per il proprio posto accanto a Lautaro. Lookman ha dalla sua la capacità di saltare l’uomo, portare palla e rendersi pericoloso in ogni zona del fronte offensivo, qualità che potrebbero farne un titolare designato. Le prime indicazioni arriveranno dalle prossime amichevoli di agosto contro Inter Under-23, Monaco, Monza e Olympiacos: lì Chivu comincerà a testare soluzioni e gerarchie.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno