Inter, senti Lobotka: «Napoli vuole festeggiare un altro scudetto!»

Stanislav Lobotka ha indicato gli auspici del suo Napoli in vista della prossima stagione: Inter e altre rivali avvisate.

L’INTENZIONE – Stanislav Lobotka si è espresso alle frequenze di Radio CrC a proposito degli obiettivi del Napoli per la prossima annata. Dopo il quarto scudetto conquistato dai partenopei, al termine di una lotta serrata con l’Inter conclusasi solo all’ultima giornata, il centrocampista slovacco non si pone limiti e sfida apertamente la concorrenza: «Siamo tutti felici, quanto ottenuto corrisponde a ciò per cui abbiamo lavorato nella passata stagione. Ogni giocatore ambisce al meglio per la squadra. Siamo contenti per i nostri tifosi, ora ci aspetta un’altra annata emozionante. Dovremo affrontare più partite (data la qualificazione alla Champions League, ndr.) e incontrare più squadre, vedremo come andrà. Per quanto mi riguarda, sono felice di rimanere qui e spero di festeggiare un altro scudetto al termine della prossima stagione».