Inter, lo stop di Barella solleva dubbi sulla gestione degli infortunati – GdS

A sollevare il tema è “La Gazzetta dello Sport”: l’Inter ha patito troppe defezioni fisiche dall’inizio del campionato. Ma è difficile dividere le quote di responsabilità su una tematica, e in un periodo, simile

ECATOMBE – Quando la stagione volgerà al termine, sarà il caso di affrontare un tema delicato: gli infortuni di casa Inter. La lista delle defezioni si allunga di partita in partita. Quest’anno sono stati tanti, e troppi di natura muscolare. L’ultimo in ordine cronologico è quello di Nicolò Barella, che si è fermato proprio alla vigilia della sconfitta interna col Bologna (QUI gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dell’ex Cagliari. Le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana, ma di certo salterà la trasferta di Verona, il match interno col Torino e la partita di Ferrara con la SPAL.

SEMPLICE SFORTUNA? – La speranza dell’Inter è di provare a riavere Barella per la gara dell’Olimpico, in casa della Roma, il 19 luglio. La situazione, comunque, non sorride affatto e l’emergenza a centrocampo resta un’ombra che ha accompagnato Antonio Conte per tutta la stagione. Il tecnico non ha fatto neanche in tempo a godersi il rientro di Marcelo Brozovic che ha visto fermarsi l’altra pedina fondamentale della sua linea mediana. “Dopo il lockdown – scrive “La Gazzetta dello Sport – l’Inter sembra essere ritornata indietro nel tempo, a dicembre, punto più alto delle difficoltà in mezzo al campo“. Basti pensare a Stefano Sensi, che in Serie A non ha ancora (ri)messo piede dopo l’isolamento forzato. Anche Victor Moses si è bloccato la settimana scorsa, e che dire dello stesso Brozovic. Semplice fortuna avversa? Forse, ma valutazioni più approfondite, sullo scenario surreale di quest’anno, andranno fatte con calma e lucidità.

